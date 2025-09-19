A.B.C-Zが、3ヶ月連続配信リリースの第二弾となる楽曲「すれ違う笑顔 さよならのキスを」を本日9月19日にリリースした。今作はA.B.C-Zの人気曲を手がけてきたLEGO BIG MORLによる作詞・作曲。歴代の系譜を感じさせるJ-POPナンバーで、ミドルテンポの切ない系リバイバルラブソングだ。メンバーの歌声と表現力を堪能できる作品に仕上がっている。同日20時にはミュージックビデオの公開も決定している。2025年初となる“サングラス”