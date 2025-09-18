返信が遅い、誘いを断られるなど、好きな男性から「脈ナシかも」と感じる瞬間ってあるはず。でも、それだけで諦めるのは早いかもしれません。現時点では恋愛対象外だとしても、時間をかけて関係が変化するケースは少なくないのです。そこで今回は、好きな男性との距離の「縮め方」について解説します。本当に脈ナシ？それとも関心の形が違うだけ？返信は遅くても内容がしっかりしている、予定が合わなくても代替案を出してくれる…