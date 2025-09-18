京都発3ピースバンドKI_ENが4thシングル「記憶の地図」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオは、“一枚の記憶の地図を描き出す”というコンセプトのもとに制作されたもの。彼らのルーツである京都を舞台に、日常に息づく風景を“記憶のピース”として切り取り、演奏シーンと重ねた。現在、KI_ENのSNSやYouTubeではミュージックビデオ本編に加え、ショート動画シリーズも公開されている。メンバーが実際に暮らし、音