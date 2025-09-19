陸上の世界選手権東京大会は１８日、女子４００メートル決勝でシドニー・マクラフリンレブロニ（米）が大会新記録の４７秒７８で優勝した。１９８５年にマリタ・コッホ（旧東ドイツ）がマークした世界記録に０秒１８差まで迫る歴代２位の快記録で、「多くの努力をした成果がそこにあった。信じられなかった」と自身でも驚いた。本職の４００メートル障害では５０秒３７の世界記録を保持し、「自分が万能なアスリートになれる