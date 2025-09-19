19日午前0時24分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は神奈川県東部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、千葉県の市川市、東京都の東京千代田区、東京世田谷区、東京練馬区、八王子市、町田市、小金井市、それに西東