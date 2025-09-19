18日、茨城県では各地で突風が発生し、建物の倒壊などの被害が少なくとも20件以上ありました。突風被害があったつくば市から中継です。◇こちらでは雨が降ったりやんだりを繰り返していて、非常に不安定な天気となっています。こちらは突風被害のあった建物です。1階が会社の倉庫で、2階が事務所となっていましたが、1階部分がつぶれてしまっています。倉庫の中にあった段ボールなどが外に出てしまっているのが分かります。