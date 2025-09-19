男子グレコローマン77キロ級準決勝でハンガリー選手（右）と対戦する日下尚＝ザグレブ（共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第6日は18日、ザグレブで行われ、男子グレコローマンスタイルは77キロ級でパリ五輪王者の日下尚（マルハン北日本）が19日（日本時間20日）の決勝に進んだ。銀メダル以上が確定。初戦の2回戦から4試合に勝ち、準決勝ではハンガリー選手を3―1で下した。非五輪階級で同82キロ級の吉田泰造（日