ジョゼ・モウリーニョ氏（ゲッティ＝共同）サッカーのポルトガル1部リーグ、ベンフィカは18日、ジョゼ・モウリーニョ氏の新監督就任を発表した。ロイター通信が報じた。16日の欧州チャンピオンズリーグでカラバフ（アゼルバイジャン）に敗れ、ラジェ監督を解任していた。モウリーニョ氏はチェルシー（イングランド）やレアル・マドリード（スペイン）などを率いて数々のタイトルを獲得。8月にフェネルバフチェ（トルコ）の監督