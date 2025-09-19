アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、18日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深1：00）に出演。この2週間、期待を集めていた“月見”問題について語った。【写真】“月見”デビューの喜び？ガッツポーズの松田好花4日深夜放送の同番組内で、松田は「いろいろなチェーン店が「月見」（メニュー）をやり始めたじゃないですか？私、26歳にして、月見未経験なんですよ。なんか