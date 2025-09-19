アメリカのオートバイ老舗「ハーレーダビッドソン」の日本法人が販売店に過剰なノルマを課したとして、公正取引委員会は再発防止を求める排除措置命令と2億1147万円の課徴金納付命令を出しました。ハーレー日本法人は全国の販売店38社に対し、前年比130％といった販売ノルマを一方的に課していて、公取委は独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たると認定しました。