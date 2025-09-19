茨城県では18日午後、突風による被害が相次ぎました。つくば市によりますと、2階建ての事務所の1階部分が倒壊するなど、建物の被害などが少なくとも19件、倒木が少なくとも20件報告されたということです。また、解体現場で足場が倒壊したほか、落雷が原因とみられるぼやも確認され、つくば市では被害状況の確認を急いでいます。