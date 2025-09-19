ソフトバンクは１８日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に３―２で逆転勝ちを収め５連勝を飾った。優勝へのマジックは２つ減り「７」となった。栗原陵矢内野手が躍動した。守備では２回、二死満塁からレイエスの三遊間を抜けるかという打球を好捕。小久保監督が「あれが抜けていたら多分ワンサイドゲームだったと思う」というビックプレーでチームを救った。そしてバットでは１点ビハインドの８回、古林睿煬から「野球人生にお