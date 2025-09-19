GiRLS by PEACH JOHNから、世界中で愛され続けるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションコレクションが2025年9月24日(水)より登場します。今回のラインナップは、下着3型とルームウェア1型の全4型。クラシカルでありながらガーリーなテイストを加えた特別なデザインで、ここでしか出会えない一枚となっています。キティファン必見の注目アイテムです♡ レトロ