◆ソフトバンク3―2日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはベンチの早めの決断、切り替えが大きかった。立ち上がりから不安定だった大関に、3回無死一、二塁で見切りをつけての継投策。前回に続いて調子が悪かった大関は別として、ここから試合終了までの流れは、ほぼイメージ通りに運んだはずだ。3回は2番手の松本晴がよく踏ん張った。あそこで試合が崩れるのを防いだからこそ、ベンチも継投で終盤勝負に持