福岡中央署は18日、福岡市中央区白金2丁目15番付近で18日午前7時50分ごろ、通行中の小学生2人が見知らぬ女性から「どけ」と言われ、肩を押される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。女性は30代で黒髪の長髪。黒色スーツ、黒色バッグを着用し、黒色の日傘を所持していたという。