自民党の総裁選挙は18日、高市前経済安保相が出馬の意向を表明したほか、林官房長官が正式な出馬会見を行いました。高市早苗前経済安保相：自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす、政策の記者会見を開かせていただきます。いま必要なのは皆さまの暮らしや、そして未来への不安を夢や希望に変える政治です。そのために私、高市早苗、命懸けで頑張ってまいります。また、林官房長官が出馬会見を行い、「林プラン」と題した