ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「愛の、がっこう。」最終回で3つのタイトル回収 初回からの変化にも… モデルプレス 「愛の、がっこう。」最終回で3つのタイトル回収 初回からの変化にも注目集まる「最大の伏線だった」「演出が計算し尽くされてる」 2025年9月18日 23時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 フジテレビ系木曜劇場""愛の、がっこう ""の最終話が18日に放送された 木村文乃が主演を務める同作のタイトル回収に反響が寄せられている 記事を読む おすすめ記事 劇場長編アニメーション『ひゃくえむ。』を観たらとにかくすごかった！ 苦しくなるくらいアツいストーリーと疾走感溢れる表現方法に脱帽 2025年9月14日 12時0分 細田佳央太・莉子ら「君としたキスはいつまでも」キャスト10人解禁 “キスまでの距離”描いた本編映像も初公開 2025年9月15日 12時0分 人気急上昇中の現役女子大生シンガー『ユイカ』 ドラマ「君がトクベツ」の主題歌担当 2025年9月17日 5時0分 玉森裕太のワイルド長髪姿と中性的な清楚系サラストヘアのギャップにファン悶絶！「色気がすごい」「女の子みたいに美しい」「萌え袖にキュン」 2025年9月18日 14時35分 【広島】「＝ＬＯＶＥ」山本杏奈が始球式「思いが届いたら」 “推し”の背番号５５のユニホーム姿 2025年9月17日 19時43分