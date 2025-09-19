◆世界陸上第６日（１８日・国立競技場）男子４００メートル決勝で中島佑気ジョセフ（富士通）は、４４秒６２で６位に入った。１９９１年東京大会の高野進以来、日本勢３４年ぶりに挑んだ決勝で、高野の７位を超え史上最高成績を残した。以下はレース後の主な一問一答。―感想をうれしいですね。世界最高の舞台で戦えたということと、地元東京で皆さんの声援を背中に走れたのは本当に大きなことですし、アスリートとして、