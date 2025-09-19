【月刊ヤングマガジン 2025年10号】 9月19日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2025年10号」を本日9月19日に発売する。価格は540円。 巻頭カラーには、最新単行本12巻が発売された「テンカイチ 日本最強武芸者決定戦」が登場。また「灰と銀の羽根」もカラーページ付きで掲載されている。 【テンカイチ 日本最強