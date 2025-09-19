俳優の賀来賢人が１８日、東京・銀座で行われた「カルティエ銀座４丁目ブティック」のオープニングイベントに出席した。ブランドの象徴的な「パンテール」精神（力強さ、優雅さ、自分らしさ）があらわれる瞬間を聞かれると「僕ほんとにいつも無根拠な自信があるんですよ」と告白。「自分の中で自信を持つことで、いろいろなことにトライでき、自分を奮い立たせることができる。勝負所でマインドコントロールとしてやっている