18日、夜になって関東の南部で雨脚が強まっています。蒲田駅前から中継です。◇現在、雨は弱くなってきましたが、風が吹き続けている状態です。木の葉が揺れているのが分かります。このあたり、雨の降り始めの頃は、傘を持っていない方も多く、駅に向かって走る人の姿もありました。現在、そのような方はいません。雨もやんできました。先ほど、駅にいる方に話を聞いたところ、ここから家が10分のところにあるそうですが、雨