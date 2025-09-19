【ニューヨーク＝小林泰裕】１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、前日終値から３００ドル近く上昇し、取引時間中の最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１７日、０・２５％の利下げを決め、年内にさらに２回の追加利下げを実施する見通しを示したことが好感された。従来の取引時間中の最高値は１７日に記録した４万６２６１・９５ドルで、連日の最高値更新となった。ダウ平均株価の