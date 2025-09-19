【月刊ヤングマガジン 2025年10号】 9月19日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 本日9月19日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2025年10号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。 表紙＆巻頭グラビアには、ミスマガジン2025の面々が初登場。また巻末には、上ノ堀結愛さんのグラビアが掲載されている。 【ミスマガジン2025】 【上ノ堀結愛さん】