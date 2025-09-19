18日（木）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の決勝ラウンドの組み合わせが決まった。 12日（金）に開幕した女子の世界バレー。32カ国が4チームずつの8組に分かれ、各プールの上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。 プールGに入った男子日本代表は予選ラウンド1勝2敗でプール3位となり、予選通過はできなかった。 また、プールCに入って