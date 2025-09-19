1972（昭和47）年9月19日、リニアモーターで推進する車両「ML100」の初の公開実験が東京・国分寺市の鉄道技術研究所で行われ、浮上走行に成功した。磯崎国鉄総裁（中央）がテープカットして実験がスタート。ガイドウェイにまたがったツートンカラーの車体が約5センチ浮上、時速60キロで約200m走った。