岩崎明子教授（RobertLisak，YSM、慶応大提供）慶応大は今年の慶応医学賞に、新型コロナウイルス感染症の免疫反応のメカニズムを解明した米エール大の岩崎明子教授（55）と、細胞内で起こる液体の分離現象を見つけた米プリンストン大のクリフォード・ブランウィン教授（47）を選んだ。19日付で発表した。岩崎氏は世界的な免疫学者。新型コロナのパンデミック（世界的大流行）が起こってからすぐに国際的な共同研究のネットワ