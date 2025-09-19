俳優で書家の、おしの沙羅（30）のメモリアル復活作となるデジタル写真「失楽園−shadow eden−」（19日発売、講談社）収録カットが19日、公開された。俳優としてドラマや舞台に出演するかたわら、書道家「雨楽（うら）」としても筆を握り、個展も開催するなど多彩だ。25歳で“グラビア引退”を発表してから5年。今年6月に30歳の誕生日を迎え、「今回限りなのか、今後もやるかはわからない。でも、ファンのみなさんに自信をもって