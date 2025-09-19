俳優の中井貴一（64歳）、女優の瀧本美織（33歳）が、ミキプルーン（三基商事）の新CM「帰郷」篇と「出発」篇に出演。9月22日より放映を開始する。新CMの舞台は、都会の喧騒から離れた自然豊かな郊外の駅。中井が演じるのは、駅を利用する人々を温かく見守りながら、列車の安全な運行を確認し、誠実に仕事をしている駅長さんだ。「帰郷」篇では、故郷に帰ってきた瀧本に、子どもの頃から顔馴染みの駅長さん（中井）が「おかえり」