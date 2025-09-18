西武園競輪場のF2「WINTICKETミッドナイト」は初日を終えた。2Rは逃げた下条未悠を6番手から児玉碧衣（30＝福岡）が捲って1着。貫禄を示した。「行きたいところでかぶせられ、タイミングが難しかった。ずっと上りだったので前に行くのがきつかった」とこぼしたが、それでも勝ち切るあたりが、さすが。「あまり体調も良くない。めちゃくちゃ体が重い。低気圧のせいで偏頭痛も出ている。そんな中でもしっかり1着を取れるよう