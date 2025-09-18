タレントの山之内すず（２３）が１８日、兵庫・神戸ポートタワーで移動式図書館バス「兵庫旅するキッカケ文庫」の取材会に出席した。兵庫県は、株式会社Ｗ・株式会社カヤックとの共同事業として２０日からＺ世代に向けた移動式図書館バスの運用を開始する。このバスには山之内や宇垣美里など同県にゆかりのある著名人らが薦める?人生を変えた５０冊?を乗せ、２０２６年３月までに県内１０か所以上を巡回する予定。山之内はそ