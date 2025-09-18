ボートレース若松の「ヴィーナスシリーズ第１４戦マクール杯ナイトプリンセスカップ」は１８日、準優勝戦が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。小野生奈（３６＝福岡）は５日目準優９Ｒで３コース発進。「少しでも放ったらやられると思った」というコンマ０６の全速Ｓで１Ｍ外マイ。バックでは山田理央と２番手争いになるが、２Ｍ先に回った山田を冷静に差して２着を確保した。相棒２１号機は「やっぱりいい人と