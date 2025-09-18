ボートレース住之江の「日本モーターボート選手会会長杯争奪２０２５ダイスポジャンピーカップ」が１８日、予選２日目が行われた。浅見宗孝（５２＝埼玉）の今節の相棒は２連率４２％と実績十分の２４号機。ただ、前節のＧ?高松宮記念で駆った大上卓人は、調整に正解を出せず１、２着なしに終わった。浅見も「しっくりこない」と大上と同様、納得の状態では走れていないが、ここまで３、２、２着と成績をまとめている。「