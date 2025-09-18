民間人の犠牲者が増え続けています。イスラエル軍は17日、パレスチナ自治区ガザの最大都市で複数の病院の周辺を攻撃し、19人が死亡しました。軍はこれまでも、「イスラム組織ハマスの拠点になっている」などと主張し、医療施設への攻撃を繰り返しています。イスラエルのカッツ国防相はSNSで「ハマスが人質を解放しなければ、ガザは破壊される」などと投稿し、ハマスへの圧力を強めています。戦闘開始以降、ガザでの死者は6万5000人