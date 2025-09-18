イギリスを訪問しているアメリカのトランプ大統領は18日、スターマー首相と会談し、先端技術での連携協定に署名しました。トランプ大統領は日本時間の18日夜、ロンドン郊外にある首相の別荘「チェッカーズ」でスターマー首相と会談を行いました。トランプ大統領のイギリス訪問には、エヌビディアやオープンAIといったアメリカのハイテク企業のトップが同行しており、両国首脳はAI（人工知能）や原子力など先端技術分野での連携協定