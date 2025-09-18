個人保有の金融資産が過去最高を更新です。日銀が発表した6月末時点の「資金循環統計」によりますと、個人が保有する金融資産は前の年の同じ時期と比べ1.0％増加し、2239兆円で過去最高を更新しました。このうち、「現金・預金」は個人消費が堅調だったことやキャッシュレス化が進んだことで、前の年と比べ0.1％のマイナスでした。一方、新NISAの普及などを受け「投資信託」が9.0％のプラス、また円安や好調な企業業績による株価上