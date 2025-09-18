3個目の熱帯低気圧は「台風19号」に 気象庁によりますと、きょう（１８日）午後９時にウェーク島近海において、熱帯低気圧が台風第１９号になったと発表しました。台風は１時間におよそ１５キロの速さで西へ進んでいます。 【台風情報】トリプル台風発生詳しい進路図と16日間の天気シミュレーション 中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メー