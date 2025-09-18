◆ソフトバンク3―2日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）首位のソフトバンクが逆転勝ちで2位日本ハムとの直接対決を制し、優勝マジックを7とした。8回に栗原陵矢の同点ソロ、川瀬晃が勝ち越しの押し出し四球を奪った。5連勝で今季最大の4・5ゲーム差とし、リーグ2連覇に大きく前進した。ソフトバンクは決死の継投策で逆転勝ちを呼び込んだ。先発の大関友久が2回までに1失点。3回無死一、二塁としたところで2番手の松本