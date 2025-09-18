◆ソフトバンク3―2日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）執念勝ち。この言葉しか思い浮かばない。栗原の7号ソロで同点とした八回。なおも1死満塁で押し出し四球を選び、勝ち越し点をもたらした代打の川瀬は右拳を振り下ろし、自軍ベンチへ向かって絶叫していた。ナインもそれにしっかり呼応。結果的にこの1点が決勝点となり、優勝マジックは2減の7となった。「ナイスゲーム！ナイスゲーム！この試合勝ったのは大き