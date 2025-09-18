気象庁は18日午後10時5分、台風18号に関する情報を発表した。18日午後9時、フィリピンの東の北緯15度40分、東経133度00分で、熱帯低気圧が台風18号になった。台風はゆっくりした速さで北西へ進んでいる。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25で中心の東側330以内と西側280以内では風速15以上の強い風が吹いている。台風18号はその後も西に進む予想になっている。気象庁が18日午後10時20