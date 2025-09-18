◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）中島佑気ジョセフ（富士通）が１９９１年東京世界陸上の高野進以来、日本勢３４年ぶりとなる男子４００メートル決勝に登場。雨の中で大歓声を受け、メダルを目指して９レーンを走った中島は６位入賞で、同種目での日本男子選手最高順位となった。レース後、ＴＢＳの石井大裕アナウンサーのインタビューに答えた中島は「まだ先は長いので、メダルから、それから金メダルっていうところ