◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）男子４００メートル決勝で中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒６２で６位入賞を果たした。日本勢で１９９１年東京大会の高野進以来、３４年ぶりに挑んだ決勝で、ラスト１００メートルをメンバー最速の１１秒９５で追い上げ、高野の７位を上回った。ブサンコリン・ケビナチピ（ボツワナ）が今季世界最高の４３秒５３で優勝した。女子５０００メートル予選は田中希実（ニューバランス）