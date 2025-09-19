18日、ロンドン郊外で記者会見するトランプ米大統領（左）とスターマー英首相（AP＝共同）【ロンドン共同】英国を国賓訪問中のトランプ米大統領は18日、ロンドン郊外でスターマー首相と会談した。トランプ氏は会談後の共同記者会見で、英国によるパレスチナの国家承認方針を巡り「スターマー氏とは意見が異なる」と述べ、同意しない考えを示した。ガザ情勢で米英の足並みの乱れが露呈した。トランプ氏は国家承認はハマスを利す