■東京2025世界陸上男子400m決勝（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子400m決勝で中島佑気ジョセフ（23、富士通）が44秒62の6位でフィニッシュ。同種目日本勢34年ぶりの決勝に挑み、1991年東京大会の高野進の7位を抜いて、過去最高の6位入賞を果たした。「最高の舞台を楽しめたなっていう一方で、もう少し勝負したかったという悔しさの方が大きい」と率直な心境を口にした中島は、決勝