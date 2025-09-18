「陸上・世界選手権・女子４００メートル決勝」（１８日、国立競技場）シドニー・マクラフリンレブロニ（米国）が世界歴代２位の４７秒７８をマークして優勝した。２２年オレゴン大会で優勝した４００メートル障害との２種目制覇は史上初。レース後のインタビューでは「初めてのチャレンジで大変なこともあったけど、完璧に金メダルを取れてうれしかった」と話した。マクラフリンレブロニは１６日の準決勝で４８秒２９の自