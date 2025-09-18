先人への感謝があふれ出た。陸上の世界選手権６日目（１８日、東京・国立競技場）、男子４００メートル決勝が行われ、中島佑気ジョセフ（富士通）は４４秒６２で６位。日本勢初のメダルは逃すも、歴史に新たな１ページを刻んだ。１９９１年大会７位入賞を果たした高野進氏以来、日本人２人目となる決勝の舞台。９レーンの中島は中盤まで粘りの走りを見せ、得意の後半でギアを上げた。最後は６位でフィニッシュし、日本勢最高位