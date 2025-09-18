日本維新の会（吉村洋文代表）は１８日、国会内で両院議員総会を開催。藤田文武共同代表は総会の冒頭で３人の離党者について報告を行った。維新は１７日の常任役員会で離党届を提出した大阪２区選出の守島正衆院議員、比例北陸信越の斉木武志衆院議員、比例九州ブロックの阿部弘樹衆院議員の３人を除名処分と決めた。中司宏幹事長は処分の理由を３人がほかの議員に同調するよう働きかけたり、執行部を批判したとして「党の名