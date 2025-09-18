フジテレビ系連続ドラマ「愛の、がっこう。」（木曜・後１０時）最終回が１８日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ラストシーン。愛実（木村文乃）は以前に“お別れ遠足”で訪れた三浦海岸で日傘を忘れた食堂を再訪する。すると店員から、カヲル（ラウール）からの手紙を預かっていると言われ、受け取った。その手紙には、愛実には本当の気持ちを言えたことや、愛実と付き合うために漢字が書けなく