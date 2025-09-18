韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、ユメキ（25歳）が22位から9位へと大幅にランクアップし、視聴者を沸かせた。【映像】高い順位に笑顔を見せるユメキ『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PL