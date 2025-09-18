「陸上・世界選手権・女子４００メートル決勝」（１８日、国立競技場）女子４００ｍハードル世界記録保持者で、今大会の同種目も制したシドニー・マクラフリンレブロニ（２６）＝米国＝が世界歴代２位となる４７秒７８で史上初の４００メートル＆４００メートル障害の２種目制覇を果たした。マラソンにチャレンジし、日頃からトレーニングを欠かささず、板チョコのような腹筋の持ち主でもあるモデル・長谷川理恵（５１）は、リ