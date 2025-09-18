女子5000m予選で、日本記録保持者の田中希実（25、New Balance）が14分47秒14の組5着となり、決勝進出を決めた。レース後、父でありコーチも務める健智さんは「堂々とした走りでやってのけてくれた」と喜んだ。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手1500mでは3大会連続の準決勝進出を狙ったが、まさかの予選敗退。それでも気持ちを切り替え、「心のこもった鬼気迫るような練習を5000ｍの予選まで続けることができ